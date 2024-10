Abusi sessuali su una paziente ipnotizzata, condannato psicoterapeuta di Vibo Valentia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un psicoterapeuta di 55 anni, originario di Vibo Valentia e residente a Rimini, è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per Abusi sessuali su una paziente sotto ipnosi. Dovrà anche pagare 28 mila euro di risarcimento alla vittima, oltre alle spese processuali. Secondo l’indagine, coordinata dal PM Davide Ercolani, il professionista avrebbe sfruttato lo stato di ipnosi della paziente per Feedpress.me - Abusi sessuali su una paziente ipnotizzata, condannato psicoterapeuta di Vibo Valentia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undi 55 anni, originario die residente a Rimini, è statoa 4 anni e mezzo di carcere persu unasotto ipnosi. Dovrà anche pagare 28 mila euro di risarcimento alla vittima, oltre alle spese processuali. Secondo l’indagine, coordinata dal PM Davide Ercolani, il professionista avrebbe sfruttato lo stato di ipnosi dellaper

