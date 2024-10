Quotidiano.net - Zelensky apre al dialogo con la Russia: “Piano di pace a novembre”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ottobre 2024 – Il premier ucraino, Volodymyr, si prepara a un tour europeo e ci arriva condotto a più miti consigli. epa11410947 A handout photo made available by the Ukrainian Presidential Press Service shows Ukraine's President Volodymyrmeeting Pope Francis (R) during a bilateral meeting in Borgo Egnazia, southern Italy, 14 June 2024, on the sidelines of the second day of the G7 Summit. The 50th G7 Summit brings together the Group of Seven member states leaders in Borgo Egnazia resort in southern Italy from 13 to 15 June 2024. EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUTMANDATORY CREDIT: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICEHANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES O almeno così sembrerebbe. Il numero uno di Kiev oggi incontrerà la premier Giorgia Meloni a Roma ed Emmanuel Macron all’Eliseo.