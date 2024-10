X Factor seconda puntata di Bootcamp | oggi è il turno di Paola Iezzi e Manuel Agnelli

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Arriva laparte dei: questa sera nuovo appuntamento di X2024. Dopo la primaricca di colpi di scena che ha visto protagoniste le scelte di Jake La Furia e Achille Lauro, ora è arrivato il momento di: toccherà a loro due riempire le rispettive quattro sedie disponibili quest’anno. Uno step decisivo, nel quale anche per gli altri due giudici continua la vera e propria costruzione della propria squadra. Una fase cruciale: per loro, che saranno costretti a una gara fino all’ultimo ‘switch’, e anche per gli artisti che, oltre a mettercela tutta pur di riuscire a ottenere una sedia, dovranno sperare di poterla mantenere fino all’ultimo minuto.