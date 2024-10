Zonawrestling.net - WWE: Un fan tenta di fotografare i piedi delle lottatrici di NXT e viene cacciato dall’hotel

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Le superstar della WWE devono viaggiare molto. Questo significa imbattersi regolarmente nei fan, sia fuori dagli hotel che negli aeroporti. Molti di voi avranno sentito storie di wrestler che chiedono ai fan di andarci piano se li vedono in pubblico. Quello che quasi sicuramente non avete mai sentito prima è che un sostenitore riesca a trovare i wrestler in un hotel e cerchi dii loro. Una passione particolare Come riportato per la prima volta da PWInsider, è quello che hanno dovuto affrontare questa settimana leche alloggiavano in un hotel di St. Louis. Un fan stava cercando didi NXT mentre entravano nell’hotel. Il ragazzo è stato allontanato, ma poi è riuscito in qualche modo a rientrare e si è reso necessario portarlo via di nuovo.