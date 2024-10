Viabilità nella valle dell’Isclero, Lombardi risponde a Viscusi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi risponde al Consigliere Comunale Pasquale Viscusi di Moiano circa lo stato della Viabilità provinciale nel territorio tra la stessa Moiano e Sant’Agata de’ Goti. “Voglio rassicurare il Consigliere Pasquale Viscusi che né io né alcun Dirigente o funzionario della Provincia hanno mai “dimenticato” o messo da parte il proprio doveroso impegno quotidiano sul territorio dell’Isclero, che riceve la medesima attenzione di tutti gli altri comprensori sanniti. Anteprima24.it - Viabilità nella valle dell’Isclero, Lombardi risponde a Viscusi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Ninoal Consigliere Comunale Pasqualedi Moiano circa lo stato dellaprovinciale nel territorio tra la stessa Moiano e Sant’Agata de’ Goti. “Voglio rassicurare il Consigliere Pasqualeche né io né alcun Dirigente o funzionario della Provincia hanno mai “dimenticato” o messo da parte il proprio doveroso impegno quotidiano sul territorio, che riceve la medesima attenzione di tutti gli altri comprensori sanniti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viabilità provinciale - Lombardi replica a Forza Italia : “Disponibile ad un incontro istituzionale” - v. Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento alla programmazione degli interventi sul territorio in materia di viabilità, il Presidente della Provincia di Benevento ha replicato all’on. In attesa di avere una Sua conferma per una delle due date, ricambio i cordiali saluti. Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi». (Anteprima24.it)

Strade chiuse e divieti di sosta per il Giro di Lombardia : come cambia la viabilità a Como - Sabato 12 ottobre 2024 si svolgerà la fase finale della gara ciclistica internazionale "Il Lombardia", con arrivo a Como, e per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento dell'evento, il Comune di Como ha adottato una serie di misure viabilistiche temporanee. Provvedimenti sulla sosta... (Quicomo.it)

Viabilità - Rubano (FI) : “Attendo riscontro dal Presidente Lombardi - la collaborazione istituzionale deve tradursi in fatti” - È auspicabile che alla capacità di predicare buone intenzioni faccia seguito una prassi altrettanto coerente. Si tratta di temi di grande rilevanza per i cittadini sanniti, che richiedono attenzione e impegno immediato. Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei giorni scorsi ho formalmente inoltrato una richiesta di incontro al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per affrontare le ... (Anteprima24.it)