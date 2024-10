Uragano Milton, giornalisti ‘live in prima linea’ tra incidenti e fughe – Video (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ma che ci fa lì?". L'Uragano Milton investe la Florida con pioggia torrenziale, venti record e mareggiate. Mentre la popolazione, spesso al buio, cerca di ripararsi, ci sono giornalisti che all'esterno raccontano la tempesta minuto per minuto. C'è chi resiste con l'acqua fino alle ginocchia e chi rischia di beccarsi un segnale stradale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ma che ci fa lì?". L'investe la Florida con pioggia torrenziale, venti record e mareggiate. Mentre la popolazione, spesso al buio, cerca di ripararsi, ci sonoche all'esterno raccontano la tempesta minuto per minuto. C'è chi resiste con l'acqua fino alle ginocchia e chi rischia di beccarsi un segnale stradale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uragano Milton in Florida: cosa succede, quando colpirà e crisi climatica - Cosa succede in Florida a causa dell'Uragano Milton? Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti e le dichiarazioni sul cambiamento climatico ... (abilitychannel.tv)

Uragano Milton: Lautaro e l’Argentina bloccati a Miami, a rischio la gara in Venezuela - L'Argentina s’è radunata a Miami, in Florida, prima della partita in Venezuela valida per le qualificazioni, ma il volo per il Sudamerica è stato cancellato a causa dell'uragano Milton ... (sport.virgilio.it)

Ciriani: "Contro giornalisti Rai inaccettabile atto di intimidazione da Russia" - (Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2024 "La recente approvazione da parte del tribunale di Kursk del mandato d'arresto" nei confronti dei giornalisti Rai Stefania Battistini e Simone Traini è "un inacce ... (quotidiano.net)