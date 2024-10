Uomini e Donne, quando in onda la rivelazione di Mario su Morena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 1:38 pm by Redazione quando va in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Mario Cusitore fa la confessione di fuoco su Morena? Questa la domanda che si stanno ponendo molti telespettatori, che non vedono l’ora di assistere a questo piccante momento. Le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram segnalano che Cusitore svela di aver condiviso con la dama un momento molto passionale in auto, fuori da un locale, svelando ulteriori informazioni. La confessione è molto triste, visto che a detta di molti Mario avrebbe potuto evitare di svelare i dettagli del loro momento di passione. Ma vediamo insieme quando andrà in onda questa scena. Latuafonte.com - Uomini e Donne, quando in onda la rivelazione di Mario su Morena Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 1:38 pm by Redazioneva inla puntata diin cuiCusitore fa la confessione di fuoco su? Questa la domanda che si stanno ponendo molti telespettatori, che non vedono l’ora di assistere a questo piccante momento. Le anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram segnalano che Cusitore svela di aver condiviso con la dama un momento molto passionale in auto, fuori da un locale, svelando ulteriori informazioni. La confessione è molto triste, visto che a detta di moltiavrebbe potuto evitare di svelare i dettagli del loro momento di passione. Ma vediamo insiemeandrà inquesta scena.

