Un giardino dedicato a Matteotti

Forte dei Marmi ha intitolato un giardino a Giacomo Matteotti nel centenario dalla sua uccisione, figura emblematica della nostra storia e simbolo di coraggio, libertà e giustizia. "Un giardino – evidenzia l'amministrazione comunale – che vuole essere non solo un luogo di bellezza e di incontro, ma anche di riflessione e memoria, affinché il sacrificio di Giacomo Matteotti non venga mai dimenticato. Un grazie particolare a Duccio Checchi per aver proposto l'intitolazione da tutti noi ampiamente condivisa".

