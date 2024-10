Formiche.net - Un bipolarismo sempre più anomalo. Il commento di Merlo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Pietro Scoppola, uno dei più autorevoli storici del movimento cattolico italiano, amava dire che in Italia, nella cosiddetta seconda repubblica, era prevalso un sistema che aveva sostanzialmente “proporzionalizzato il maggioritario”. In effetti, non aveva tutti i torti. Ora, e proprio alla luce del recente voto europeo, pare che sia tornato in forma non definitiva ma, comunque sia abbastanza consolidata, il. Certamente ricco di sfumature e di differenziazioni politico e culturali, come diceva appunto Scoppola, ma purin una cornice bipolare. Ed è proprio su questo versante che emerge, però, in tutta la sua virulenza l’anomalia delnel nostro paese. Unche, almeno in teoria, dovrebbe certificare e consolidare la presenza di una vera e propria democrazia dell’alternanza.