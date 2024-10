Trekking in Baronia, storia e natura per le "Giornate del Camminare" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, gli appassionati di Trekking e della natura avranno l’occasione di partecipare a un evento unico: il Trekking in Baronia, organizzato in occasione della Giornata del Camminare. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Vallesaccarda e patrocinata da UNPLI e FederTrek, offre ai Avellinotoday.it - Trekking in Baronia, storia e natura per le "Giornate del Camminare" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, gli appassionati die dellaavranno l’occasione di partecipare a un evento unico: ilin, organizzato in occasione della Giornata del. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco di Vallesaccarda e patrocinata da UNPLI e FederTrek, offre ai

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Trekking in Baronia” - giornata dedicata al cammino : il programma - Per chi è appassionato di trekking ed ama esplorare luoghi ricchi di storia e natura anche quest’anno si ripete l’evento “Trekking in Baronia”, in programma domenica 13 ottobre 2024 ed abbinato alla Giornata Nazionale del Camminare. Una giornata dedicata al cammino che ci porterà a scoprire le. (Avellinotoday.it)