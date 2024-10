Trattati come «i prigionieri di Auschwitz»; vittime i figli di 5 e 7 anni. Condanna per la mamma pontina (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia di abusi e abbandono ha scosso la comunità, con un epilogo tragico che segnerà per sempre la vita di due bambini. Uno di appena 5 anni resterà cieco per il resto della sua vita, mentre l’altro, di 7 anni, ha subito una grave malformazione al braccio che non potrà più utilizzare pienamente. Entrambi i piccoli sono stati sottoposti a maltrattamenti così atroci da causare ritardi cognitivi permanenti, oltre alle profonde cicatrici emotive. Il calvario dei due fratellini I bambini vivevano in condizioni disumane in una casa di via Chiana, ad Aprilia, dove la loro madre, J. H., li aveva abbandonati dopo essersi trasferita lì con il nuovo compagno e la sua famiglia. Per quattordici lunghi mesi, i piccoli sono stati sottoposti a sevizie indicibili. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una storia di abusi e abbandono ha scosso la comunità, con un epilogo tragico che segnerà per sempre la vita di due bambini. Uno di appena 5resterà cieco per il resto della sua vita, mentre l’altro, di 7, ha subito una grave malformazione al braccio che non potrà più utilizzare pienamente. Entrambi i piccoli sono stati sottoposti a maltrattamenti così atroci da causare ritardi cognitivi permanenti, oltre alle profonde cicatrici emotive. Il calvario dei due fratellini I bambini vivevano in condizioni disumane in una casa di via Chiana, ad Aprilia, dove la loro madre, J. H., li aveva abbandonati dopo essersi trasferita lì con il nuovo compagno e la sua famiglia. Per quattordici lunghi mesi, i piccoli sono stati sottoposti a sevizie indicibili.

