Liberoquotidiano.it - Tirano fuori le mutande sexy in studio, finisce in disgrazia: insulti e schiaffi, caos a Uomini e donne | Video

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Succede di tutto a, storico dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. E ancora una volta a scatenare a bagarre sono Gemma Galgani e Tina Cipollari, le due nemiche. Anche se forse mai si erano registrati in questi anni picchi di tensione così alti. Volano stracci, insomma, tra dame, cavalieri e opinioniste. Peggio, volano, come quelle che la il corteggiatore Valerio porta in regalo alla Galgani. Un completino intimo in pizzo lilla apprezzato da Gemma, con la Cipollari che prende in mano gli slip per mostrarli per bene in favor di telecamera. Il problema non è tanto il cadeau, però, quanto con chi il cavaliere l'ha acquistato: la regia di Mediaset, infatti, mostra un servizio in esterna che mostra Valerio nel negozio insieme a un'altra donna. La Galgani esplode in un raptus di gelosia.