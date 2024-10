Tassi alti non piegano le imprese default stabili al 23%

Quotidiano.net - Tassi alti non piegano le imprese, default stabili al 2,3%

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Leresistono aglidi interesse. Nel primo semestre del 2024 idirimangono(2,32%) per tutte le tipologie di: società di capitali (2,46%), società di persone (1,6%) e ditte individuali (2,42%). Lo segnala Crif, nel suo osservatorio sulle, presentato in occasione dei Tomorrow Speaks in corso a Milano. Restano sostanzialmenteanche le erogazioni complessive di credito, che registrano un calo dello 0,1% per i finanziamenti e un incremento dello 0,9% per gli importi. Si evidenziano tuttavia disomogeneità tra i singoli settori, con il tessile e l'abbigliamento che, in particolare, risulta tra i settori più in difficoltà , con le società di capitali che fanno registrare un forte aumento della rischiosità e al contempo un calo significativo degli importi erogati.