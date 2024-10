Studenti al lavoro per l’ambiente: "Imparano il rispetto per il mondo" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche quest’anno Ripatransone ha partecipato all’iniziativa ’Puliamo il mondo’ promossa dall’organizzazione mondiale ’Clean up the world’. L’obiettivo principale è far comprendere ai giovani alunni che ogni gesto ha un impatto sull’ambiente e che, attraverso azioni collettive, è possibile migliorare il proprio territorio. Sabato scorso i ragazzi delle classi 2a, 4a, 5a, 5b della primaria e 3a secondaria sotto la supervisione degli insegnanti, si sono impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati: plastica, lattine, cartacce, mozziconi di sigarette e altri oggetti che deturpano l’ambiente. Durante l’attività, non sono mancati momenti di riflessione, in cui i ragazzi hanno discusso di ciò che è stato trovato e del perché sia importante non abbandonare i rifiuti. Ilrestodelcarlino.it - Studenti al lavoro per l’ambiente: "Imparano il rispetto per il mondo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Anche quest’anno Ripatransone ha partecipato all’iniziativa ’Puliamo il’ promossa dall’organizzazione mondiale ’Clean up the world’. L’obiettivo principale è far comprendere ai giovani alunni che ogni gesto ha un impatto sule che, attraverso azioni collettive, è possibile migliorare il proprio territorio. Sabato scorso i ragazzi delle classi 2a, 4a, 5a, 5b della primaria e 3a secondaria sotto la supervisione degli insegnanti, si sono impegnati nella raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati: plastica, lattine, cartacce, mozziconi di sigarette e altri oggetti che deturpano. Durante l’attività, non sono mancati momenti di riflessione, in cui i ragazzi hanno discusso di ciò che è stato trovato e del perché sia importante non abbandonare i rifiuti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Curia di Lanciano-Ortona apre le porte agli studenti del liceo classico - presentati i progetti alternanza scuola-lavoro - Archivio, biblioteca e museo diocesano: sono i luoghi, affascinanti, di lavoro per i 90 studenti delle classi quinte del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano che aderiscono ai progetti Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) che integrano l’apprendimento... (Chietitoday.it)

La curia di Lanciano-Ortona apre le porte agli studenti del liceo classico per i progetti alternanza scuola-lavoro - Archivio, biblioteca e museo diocesano: sono i luoghi, affascinanti, di lavoro per i 90 studenti delle classi quinte del liceo classico Vittorio Emanuele II di Lanciano che aderiscono ai progetti Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che integrano l’apprendimento... (Chietitoday.it)

I career day per gli studenti : scopriranno le opportunità di lavoro al Comune di Milano - A partire dal 2 ottobre il Comune parteciperà a sei eventi rivolti a studenti e neolaureati per raccontare loro le opportunità di lavoro e stage nella pubblica amministrazione locale. . Statale e Bocconi Il primo incontro si terrà proprio il. . Nelle università di Milano ripartono i career day. (Milanotoday.it)