Strade allagate e piogge intense a Milano, l'assessore Granelli: "Il Lambro ha superato i 2 metri" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La pioggia si sta abbattendo su Milano dalle 3 di oggi, 10 ottobre. L'assessore alla Sicurezza di Milano, Marco Granelli, ha fatto sapere che il fiume Lambro ha superato quota 2 metri e che le squadre della Protezione civile sono pronte a intervenire.

Pioggia a Milano - allagamenti a Ponte Lambro. Granelli : “La Regione non ha emesso nessuna allerta” - Ad aggiornare i milanesi sul fronte maltempo è l’assessore Marco Granelli dai suoi profili social: “Nei quartieri nord sono caduti in un’ora quasi 40 mm di pioggia. MILANO ARCHIVIO COMUNE ASSESSORE MARCO GRANELLI - FOTO NEWPRESS “Nel quartiere Ponte Lambro – ancora Granelli – è iniziato l’allagamento di via Vittorini, anche se il Lambro ora dovrebbe scendere e le piogge sono diminuite e ... (Ilgiorno.it)