Sprangate in testa alla moglie, rimane in cella il marito accusato di tentato omicidio (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stato convalidato l'arresto del 26enne marocchino che nella serata del 5 ottobre con una spranga ha colpito la moglie 36enne alla testa mandandola all'ospedale. L'uomo, alle Novate, è accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia ed è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia Ilpiacenza.it - Sprangate in testa alla moglie, rimane in cella il marito accusato di tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E' stato convalidato l'arresto del 26enne marocchino che nella serata del 5 ottobre con una spranga ha colpito la36ennemandandola all'ospedale. L'uomo, alle Novate, èdie maltrattamenti in famiglia ed è stato sottoposto all'interrogatorio di garanzia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manda ko la moglie con una testata - subito a processo marito violento - La coppia abitava al Pinocchio e. Era il 6 agosto scorso quando un 61enne, di origine tunisina, aveva dato una testata alla moglie, 60 anni, sua connazionale. ANCONA - La telefonata della figlia, al 112, che chiedeva aiuto perché “papà sta massacrando mamma”, l’aveva salvata da un marito violento. (Anconatoday.it)

Strage di Nuoro - 4 colpi di pistola a tempia e torace a Giusi - un proiettile alla testa per figli e vicino : “Accanimento sulla moglie” - L'uomo si sarebbe, dunque, “accanito sulla donna” sparandola più volte. Il 52enne Roberto Gleboni avrebbe sparato 4 colpi di pistola alla moglie 43enne Giusi Mussetti, 2 alla tempia e 2 al torace. Questo è ciò che emerso dall'autopsia fatta sul cadavere della donna che ha rivelato i colpi fatali ric . (Ilgiornaleditalia.it)

Chirurgo plastico opera in nero e scarica i costi di auto di lusso dalle spese della clinica privata (intestata alla moglie) : buco da oltre 760mila euro - VICENZA - Chirurgo plastico opera in nero e scarica dalle spese della clinica privata (intestata alla moglie) i soldi per auto di lusso e arredamento: evasione fiscale da oltre 760mila... (Ilgazzettino.it)