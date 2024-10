Scuole da chiudere a Como, si allarga il fronte del no contro la Giunta Rapinese (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como – Si allarga il fronte del dissenso contro la decisione della Giunta di chiudere, da qui ai prossimi anni, otto tra Scuole e asili a Como. Non sono solo le opposizioni ad essersi schierate contro la decisione dei sindaco Alessandro Rapinese, che questa mattina alle 11 spiegherà le sue decisioni in un’audizione alla IV Commissione permanente di Regione Lombardia in contraddittorio con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Bonelli, ma anche i dirigenti, gli insegnanti e i genitori. Nonostante siano in tanti a invocare un passo indietro il sindaco tira dritto per la sua strada e ieri ha ribadito la sua posizione spiegando che intende chiudere la scuola di via Perti, che per la sua posizione di fianco al municipio è divenuta un po’ il simbolo della protesta, perché è “marcia”. Ilgiorno.it - Scuole da chiudere a Como, si allarga il fronte del no contro la Giunta Rapinese Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)– Siildel dissensola decisione delladi, da qui ai prossimi anni, otto trae asili a. Non sono solo le opposizioni ad essersi schieratela decisione dei sindaco Alessandro, che questa mattina alle 11 spiegherà le sue decisioni in un’audizione alla IV Commissione permanente di Regione Lombardia in contraddittorio con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Bonelli, ma anche i dirigenti, gli insegnanti e i genitori. Nonostante siano in tanti a invocare un passo indietro il sindaco tira dritto per la sua strada e ieri ha ribadito la sua posizione spiegando che intendela scuola di via Perti, che per la sua posizione di fianco al municipio è divenuta un po’ il simbolo della protesta, perché è “marcia”.

