Schlein sul palco con JAx, la tentazione del politico di fare show: i precedenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elly Schlein che, a sopresa, è salita sul palco insieme agli Articolo31 per 'rappare' una canzone con celebre gruppo guidato da JAx, è solo l'ultima della lista. Ogni mattina, un politico sa che deve svegliarsi e mettersi a caccia del consenso. Sin dai tempi della Prima Repubblica non c'è stato leader che non Schlein sul palco con JAx, la tentazione del politico di fare show: i precedenti L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ellyche, a sopresa, è salita sulinsieme agli Articolo31 per 'rappare' una canzone con celebre gruppo guidato da JAx, è solo l'ultima della lista. Ogni mattina, unsa che deve svegliarsi e mettersi a caccia del consenso. Sin dai tempi della Prima Repubblica non c'è stato leader che nonsulcon JAx, ladeldi: iL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein duetta con J-Ax sul palco del Forum di Assago - Ecco il video: «??? ????? ?? ??????????» Con J-Ax a cantare e a ballare da rapper. Non mi era mai capitato, non ho mai cantato in vita mia”. . Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo un like ad un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo. La segreteria del Pd Elly Schlein è salita sul palco del Forum di Assago durante il concerto degli Articolo ... (Biccy.it)

Schlein a sorpresa sul palco con J-Ax : “Prima volta in vita mia - mi sono buttata” - #Schlein #jax pic. Alla faccia di chi la definisce noiosa e antica. com/YjWkCLkOz5 — fatina cattiva (+o-) (@fatinacattiva) October 9, 2024 . twitter. L’esibizione di Schlein rapper per una sera Elly Schlein rapper per una sera. Così la segretaria Pd Elly Schlein intervenendo a ‘L’aria che tira su La7’. (Lapresse.it)

Elly Schlein sul palco con gli Articolo 31 - la segretaria del PD duetta con J-Ax e infiamma i social - Il video del duetto è andato virale tra chi acclama la segretaria e chi invece è rimasto quasi sconcertato da questa esibizione. Continua a leggere . Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago la segretaria del partito democratico Elly Schelein è salita sul palco e ha rappato insieme a J-Ax sulle note di Così com’è. (Fanpage.it)