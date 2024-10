Rotatoria Statale 16/Consolare San Marino, chiude l’ingresso in rotonda lato monte (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano senza sosta a susseguirsi le diverse fasi di lavorazione nella nuova Rotatoria in costruzione (SS16/SS72) per realizzare - un ramo alla volta - la configurazione definitiva, con ingressi e uscite a doppia corsia per ogni senso di marcia. Conclusa la fase di cantiere, che ha interessato Riminitoday.it - Rotatoria Statale 16/Consolare San Marino, chiude l’ingresso in rotonda lato monte Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Continuano senza sosta a susseguirsi le diverse fasi di lavorazione nella nuovain costruzione (SS16/SS72) per realizzare - un ramo alla volta - la configurazione definitiva, con ingressi e uscite a doppia corsia per ogni senso di marcia. Conclusa la fase di cantiere, che ha interessato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via i lavori per la nuova rotatoria all’incrocio tra Statale 16 e viale Abruzzi : come cambia la viabilità - Lunedì 14 ottobre prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all’incrocio tra via Circonvallazione (Statale 16) e viale Abruzzi. Questo intervento sostituirà l’attuale impianto semaforico di viale Abruzzi, un’area critica per la viabilità che in passato ha registrato... (Riminitoday.it)