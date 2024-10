Ragazzina investita dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle 14,30 in via Friburgo a Padova una Ragazzina è stata travolta sui binari da un treno merci in transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi minuti sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del Suem Padovaoggi.it - Ragazzina investita dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alle 14,30 in via Friburgo a Padova unaè stata travolta sui binari da unin transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi minuti sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del Suem

Ragazzina investita dal treno merci, ricoverata in condizioni disperate - Alle 14,30 in via Friburgo a Padova una ragazzina è stata travolta sui binari da un treno merci in transito. L'autista del convoglio ha subito bloccato la marcia e ha chiamato i soccorritori. In pochi minuti sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti della Polfer e i sanitari del Suem

