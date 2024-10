PS5 è la console più venduta a Settembre 2024 in Europa, nonostante un calo consistente (Di giovedì 10 ottobre 2024) GamesIndustry ha rivelato che PS5 è stata la console più venduta nel corso del mese di Settembre 2024 in Europa, nonostante un calo piuttosto consistente delle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, Settembre 2023. Come leggiamo su GamesIndistry, il mese scorso sono stati venditi 17,6 milioni di giochi per PC e console nel Vecchio Continente secondo le ultime cifre GSD, in aumento di conseguenza del 20% rispetto a Settembre 2023. Il gioco più venduto a Settembre 2024 in Europa è stato EA Sports FC 25, nonostante le prime due settimane di vendita sono state inferiori del 2% rispetto al capitolo dell’anno precedente. Invece la sola versione premium più costosa, con accesso anticipato, ha venduto quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente. Game-experience.it - PS5 è la console più venduta a Settembre 2024 in Europa, nonostante un calo consistente Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) GamesIndustry ha rivelato che PS5 è stata lapiùnel corso del mese diinunpiuttostodelle vendite rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,2023. Come leggiamo su GamesIndistry, il mese scorso sono stati venditi 17,6 milioni di giochi per PC enel Vecchio Continente secondo le ultime cifre GSD, in aumento di conseguenza del 20% rispetto a2023. Il gioco più venduto ainè stato EA Sports FC 25,le prime due settimane di vendita sono state inferiori del 2% rispetto al capitolo dell’anno precedente. Invece la sola versione premium più costosa, con accesso anticipato, ha venduto quasi il 10% in più rispetto all’anno precedente.

