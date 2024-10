Petrolio +3% tra MO e Milton, barile Brent sopra 79 dollari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – È di nuovo rally sui prezzi del Petrolio, con il barile di Brent che torna a superare i 79 dollari. Per giorni le quotazioni sono state sferzate dai timori di inasprimento e ricadute per il settore dal conflitto in Medioriente, dopo l’attacco missilistico dell’Iran contro Israele. Ora a spingere i prezzi contribuisce anche l’uragano che sta devastando la costa est degli Stati Uniti. Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna un 3,24 percento a 79,06 dollari. Il West Texas Intermediate sale del 3,26 percento a 75,63 dollari. L'articolo Petrolio +3% tra MO e Milton, barile Brent sopra 79 dollari proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (askanews) – È di nuovo rally sui prezzi del, con ildiche torna a superare i 79. Per giorni le quotazioni sono state sferzate dai timori di inasprimento e ricadute per il settore dal conflitto in Medioriente, dopo l’attacco missilistico dell’Iran contro Israele. Ora a spingere i prezzi contribuisce anche l’uragano che sta devastando la costa est degli Stati Uniti. Ildi, il greggio di riferimento del mare del Nord guadagna un 3,24 percento a 79,06. Il West Texas Intermediate sale del 3,26 percento a 75,63. L'articolo+3% tra MO e79proviene da Ildenaro.it.

