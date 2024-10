Ilfattoquotidiano.it - “Parlo più con le mucche che con la mia fidanzata, mi accusa i volere più bene a Maya che a lei”: la storia di Davide Codazzi, il pastore-influencer della Val Gerola

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dimenticate l’immagine stereotipata delsolitario e taciturno., 29 anni e un sorriso contagioso, è l’allevatore valtellinese che ha conquistato il web raccontando la sua vita in alpeggio tra, formaggi Bitto e splendide montagne. Con 239 mila follower su Instagram e 200 mila su Tik Tok,è diventato un vero e proprio, portando la realtà dell’alpeggio a 1.500 metri di quota in Valdirettamente sugli schermi di migliaia di persone. Il suo segreto? Semplicità, spontaneità e amore per il suo lavoro.racconta la sua giornata tipo, dalla sveglia alle 5 per mungere lealla lavorazione del latte, condividendo curiosità sugli animali, sulla vita in montagna e sulle tradizioni locali.