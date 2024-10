Pala di Lorenzetti a New York, sindaco Ghinelli: “Arezzo orgogliosa” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo – Pala di Lorenzetti a New York, sindaco Ghinelli: “Arezzo orgogliosa” Pala di Lorenzetti a New York, il Polittico al Metropolitan Museum di New York protagonista della mostra ‘Siena: La grande stagione della pittura, 1300–1350 di scena fino al 26 gennaio 2025 Pala di Lorenzetti a New York, sindaco Ghinelli: “Arezzo orgogliosa” (Foto Ufficio stampa Comune di Arezzo)Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo a New York: “E’ particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di New York la Pala di Pietro Lorenzetti che siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. Un’opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in Italia e in Occidente. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)dia New: “dia New, il Polittico al Metropolitan Museum di Newprotagonista della mostra ‘Siena: La grande stagione della pittura, 1300–1350 di scena fino al 26 gennaio 2025dia New: “” (Foto Ufficio stampa Comune di)Alessandrodia New: “E’ particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di Newladi Pietroche siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. Un’opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in Italia e in Occidente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Posto d’onore al Polittico del Lorenzetti al Metropolitan Museum di New York - Un’occasione unica per esplorare la loro decisiva influenza sull’arte a loro contemporanea e su quella a venire, grazie ad un linguaggio che, come ha sottolineato Stephan Wolohojan responsabile dei dipinti europei del Met, ha ribaltato completamente il corso della pittura europea. Tra i capolavori più importanti, anche per le loro dimensioni, figurano i dipinti a più pannelli, la forma più comune ... (Lanazione.it)

Il Polittico di Pietro Lorenzetti della Pieve di Arezzo brilla al Metropolitan Museum di New York - La maestosa pala d’altare della Pieve di Arezzo è tra i protagonisti della grande mostra dedicata alla pittura del Trecento al Metropolitan Museum di New York. . La presenza di questo capolavoro, mai prima d’ora trasferito dalla sua sede, permette ai visitatori di conoscere un’opera straordinaria e rappresenta un invito a scoprire la nostra città. (Lortica.it)

Ghinelli a New York con il Polittico di Lorenzetti : "Occasione straordinaria per Arezzo" - “E' particolarmente emozionante vedere esposta nelle sale del Metropolitan di New York la Pala di Pietro Lorenzetti che siamo soliti ammirare nella nostra Pieve. . Un'opera mastodontica rispetto a tutte le altre esposte e che qualifica una mostra meravigliosa dedicata alla nascita della pittura in. (Arezzonotizie.it)

Due opere di Pietro Lorenzetti in mostra a New York e Londra - Da Arezzo a New York nel segno dell'arte e poi un'altra tappa a Londra per incantare i visitatori della National Gallery. Sono due le opere di arte sacra, custodite nell'Aretino, partite alla volta degli Stati Uniti per essere esposte al Metropolitan Museum of Art all’interno della grande mostra. (Arezzonotizie.it)

Il polittico del Lorenzetti protagonista a New York : l'opera esposta al Met - Saranno tra i pezzi centrali della grande mostra che dal 13 ottobre al 26 gennaio animerà le sale del Metropolitan Museum of Art di New York. Sono partire alla volta degli Stati Uniti d'America le cinque tavole che compongono il polittico firmato da Pietro Lorenzetti, custodite da sempre... (Arezzonotizie.it)