Nations League, pareggio tra Italia e Belgio: all'Olimpico finisce 2-2. Azzurri in dieci per tutto il secondo tempo (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'Olimpico di Roma ospita la terza giornata di Nations League che vede contrapposte Italia e Belgio. Ottima la partenza degli Azzurri, che vanno in vantaggio alla prima azione poco dopo poco il minuto di gioco. Cross basso e teso di Dimarco dalla sinistra che arriva a Cambiaso, sul secondo palo: lo juventino mette la palla in rete in due tempi ed è 1-0. La squadra di Spalletti raddoppia con Retegui al 24?, al termine di un'altra bella azione: 2-0. Ma il match prende una svolta negativa per gli Azzurri un quarto d'ora più tardi: l'arbitro espelle Pellegrini per un fallo su Theate al 40?. Due minuti dopo, il Belgio accorcia con De Cuyper, che appoggia il pallone nella porta di Donnarumma dopo un calcio di punizione. Il primo tempo finisce con il punteggio di 2-1 per gli Azzurri. L'Italia rientra in campo in dieci uomini e comincia un secondo tempo di sofferenza e nervosismo.

