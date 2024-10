Ilnapolista.it - Napoli, rubata la Smart di Politano mentre era in un ristorante a Posillipo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la rapina a Neres e il tentato furto a Juan Jesus, la terza vittima dei calciatori delè Matteo. A dare la notizia è il giornale on line Calcio24 che scrive: Hanno rubato l’auto di. Era unae il calciatore era all’interno di un. All’uscita non ha trovato l’auto. Il calciatore ha già sporto denuncia. Va purtroppo registrato quest’altro tentativo di cronaca. Oltre a, tentato furto anche a Juan Jesus Amaro de denso di tristezza il messaggio lanciato oggi su Instagram dal difensore del, Juan Jesus che, in una storia, ha scritto “Sicurezza ZERO! Dopo quasi un mese pedinato, oggi hanno provato a portare la macchina via. Che brutta sensazione, fate vomitare!” Juan Jesus ha postato un video in cui si vede la sua auto messa sottosopra e con diversi pezzi di vetro rotti all’interno, segno del tentato furto.