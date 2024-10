Nadal si è ritirato dopo aver dato anche l'ultima goccia di se stesso (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Me ne vado con la tranquillità assoluta di aver dato il massimo, di aver dato tutto in ogni modo possibile». Questa frase, pronunciata verso la fine del suo discorso d’addio al tennis, continua a risuonare nella mia testa. Potrebbe suonare come una frase di circostanza, in un discorso tutto sommato molto convenzionale. Un discorso persino noioso, in pieno stile Nadal, coi ringraziamenti prima a sua madre e poi a sua moglie. Nadal tiene a una certa etichetta, e il suo discorso voleva essere formale, quella frase, però, ha una profondità diversa. Può suonare convenzionale perché si tratta di uno dei cliché più conclamati dello sport: ogni atleta ha il desiderio di chiudere la propria carriera con la sensazione di aver dato tutto, ma la realtà è che pochi ci riescono. A pochi è concesso il lusso di potersene andare senza alcun rimpianto. Ultimouomo.com - Nadal si è ritirato dopo aver dato anche l'ultima goccia di se stesso Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) «Me ne vado con la tranquillità assoluta diil massimo, ditutto in ogni modo possibile». Questa frase, pronunciata verso la fine del suo discorso d’addio al tennis, continua a risuonare nella mia testa. Potrebbe suonare come una frase di circostanza, in un discorso tutto sommato molto convenzionale. Un discorso persino noioso, in pieno stile, coi ringraziamenti prima a sua madre e poi a sua moglie.tiene a una certa etichetta, e il suo discorso voleva essere formale, quella frase, però, ha una profondità diversa. Può suonare convenzionale perché si tratta di uno dei cliché più conclamati dello sport: ogni atleta ha il desiderio di chiudere la propria carriera con la sensazione ditutto, ma la realtà è che pochi ci riescono. A pochi è concesso il lusso di potersene andare senza alcun rimpianto.

