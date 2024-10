Secoloditalia.it - Millésime 1990 – sorsi di Francia – Milano

(Di giovedì 10 ottobre 2024)diVia Raffaello Sanzio, 4 – 20149Tel. 02/36534945 Sito Internet: www.millesime.com Tipologia: enoteca Prezzi: piatti 10/39€, calici 7/15€ Chiusura: Domenica e Lunedì mattina OFFERTAè un’enoteca specializzata nella vendita di vino francese, ma è anche un luogo dove ci si può fermare a bere qualcosa, soprattutto all’ora dell’aperitivo, così come abbiamo fatto noi per la prova di quest’anno. La passione dei titolari per laè evidente e la scelta di vendere solo vini francesi ne è una testimonianza. La selezione è accurata e comprende bottiglie di diverse cantine pescate nelle varie regioni francesi, dalla Provenza alla Champagne, dal Rodano alla Borgogna, passando per Bordeaux, Alsazia e Jura.