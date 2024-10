Met Gala 2025: tutte le anticipazioni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Manca ancora più di sei mesi, ma possiamo avviare il conto alla rovescia per il Met Gala 2025. È stato infatti annunciato il tema della prossima mostra del Costume Institute, a cui si collega il dress code della serata più spettacolare del mondo della moda. Inoltre, sono stati annunciati anche i co-chair che affiancheranno Anna Wintour nell’evento: dalla data al significato del tema, tutto ciò che sappiamo fino ad ora. Il tema è “Superfine: Tailoring Black Style” Il tema della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York è fondamentale per capire come si vestiranno gli ospiti dell’evento. Il Met Gala infatti è la serata inaugurale della mostra: il dress code perciò è collegato all’esposizione, anche se non è mai identico. Amica.it - Met Gala 2025: tutte le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Manca ancora più di sei mesi, ma possiamo avviare il conto alla rovescia per il Met. È stato infatti annunciato il tema della prossima mostra del Costume Institute, a cui si collega il dress code della serata più spettacolare del mondo della moda. Inoltre, sono stati annunciati anche i co-chair che affiancheranno Anna Wintour nell’evento: dalla data al significato del tema, tutto ciò che sappiamo fino ad ora. Il tema è “Superfine: Tailoring Black Style” Il tema della mostra del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York è fondamentale per capire come si vestiranno gli ospiti dell’evento. Il Metinfatti è la serata inaugurale della mostra: il dress code perciò è collegato all’esposizione, anche se non è mai identico.

