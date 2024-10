Meloni sull'inchiesta di Bari: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spiati i conti correnti del primo ministro, della sorella Arianna e di molti altri volti politici della maggioranza Ilgiornale.it - Meloni sull'inchiesta di Bari: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Spiati i conti correnti del primo ministro, della sorella Arianna e di molti altri volti politici della maggioranza

Meloni sull'inchiesta di Bari - il nostro dossieraggio quotidiano - Il titolo fa riferimento ad una notizia del Domani, che in un pezzo, parla di un'inchiesta in corso da parte della procura del capoluogo pugliese su un ex dipendente di Intesa Sanpaolo che avrebbe effettuato oltre 6mila accessi, "tutti abusivi", a conti correnti tra cui appunto quello della premier e di altri politici. (Quotidiano.net)

Il video Facebook di Meloni sulla manovra : «È falso che vogliamo introdurre nuove tasse - noi le abbassiamo» – Video - E aggiunge: «Voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le tasse, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini». Infine, l’attacco all’opposizione: «Nonostante dall’opposizione alcuni vorrebbero, ad esempio, l’introduzione di patrimoniali, di ulteriori imposte, noi resteremo fedeli al ... (Open.online)

Meloni - gelo con Giorgetti sulla manovra. “Così perdiamo consensi” - Questa situazione delicata è complicata ulteriormente dal conflitto interno a Palazzo Chigi, in particolare tra Giovanbattista Fazzolari e Alfredo Mantovano. In questi giorni, Giorgia Meloni ha dovuto affrontare una serie di turbolenze politiche e comunicative. Il sottosegretario Fazzolari ha portato avanti una strategia politica che ha causato attriti interni, ignorando i dubbi sollevati ... (Thesocialpost.it)