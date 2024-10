Ilfattoquotidiano.it - Meloni riceve Zelensky a Roma: incontro bilaterale durante il tour europeo del presidente ucraino

(Di giovedì 10 ottobre 2024) IlVolodymyrè arrivato a Villa Doria Pamphilj a, accolto dalla premier Giorgiaè stato salutato dal picchetto d’onore dei Lancieri di Montebello e al termine dell’esecuzione degli inni nazionali, è iniziato l’. Quella diè la terza tappa della giornata, dopo Londra e Parigi, delin Europa deldell’Ucraina. Domaniincontrerà Papa Francesco in Vaticano prima di volare a Berlino da Scholz. Ilè arrivato a Fiumicino intorno alle 20.30. È il mini-organizzato in 48 ore in Europa daper illustrare ai principali alleati i dettagli del “Piano per la vittoria” di Kiev.