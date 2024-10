Zonawrestling.net - Meglio Raw da due o da tre ore?

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Per tanti anni abbiamo chiesto che Raw tornasse a duedi programmazione e ora, anche se per pochi mesi, siamo stati accontentati. Non è stata una scelta per venire incontro al volere dei fan, ma per vicissitudini dovute al passaggio da USA Network a Netflix. Ora che abbiamo avuto il primo episodio a durata ridotta, a quali considerazioni possiamo arrivare? La puntata è stata sicuramente buona, con un solo incontro che mi ha annoiato, ovvero il cinque contro cinque femminile, per il resto abbiamo assistito a match intriganti. Lo è stata la prima difesa della cintura da parte di Jey Uso contro Woods perché, al di là della scontatezza dell’esito, ero curioso di vedere lo sviluppo di Xavier che è sempre più vicino al turn, inoltre abbiamo scoperto che Bron Breakker avesse solo finto di aver accettato sportivamente la perdita del titolo Intercontinentale.