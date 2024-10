Manovra: Prodi, 'Giorgetti e Meloni? Lui dice la verità, l'altra no' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Chi ha ragione tra Giorgetti e Meloni? Semplicemente, Giorgetti dice la verità e l'altra no". Così Romano Prodi a Piazza Pulita su La7. Liberoquotidiano.it - Manovra: Prodi, 'Giorgetti e Meloni? Lui dice la verità, l'altra no' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Chi ha ragione tra? Semplicemente,lae l'no". Così Romanoa Piazza Pulita su La7.

