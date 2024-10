Bergamonews.it - Maltempo, annata difficile nei vigneti bergamaschi: “Il vino sarà poco, ma di buona qualità”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Siamo arrivati a metà ottobre e neila vendemmia è stata quasi completata. Si è svolta approfittando delle giornate in cui ilha dato tregua: all’appello della raccolta dell’uva manca solamente il Cabernet, che i produttori contano di terminare entro la fine del mese. Le abbondanti piogge che si sono riversate sulla Bergamasca in questi giorni e nelle ultime settimane hanno inciso, inevitabilmente: rispetto all’anno scorso cimenoma avrà unamolto. Lo spiega Marco Locatelli, presidente del Consorzio Tutela Valcalepio, che rappresenta il fulcro dell’attività di tutela e promozione non solo della produzione enologica bergamasca ma dell’intero territorio orobico. Questa storica realtà, nata nel 1976, quando i soci erano solo 22 e ilda tutelare solo uno (il Valcalepio Doc), nel tempo è cresciuta.