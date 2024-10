Lupita Nyong'o conferma la rottura con Joshua Jackson: "Se avrò un'altra relazione sarà grazie al mio gatto" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La star premio Oscar ha ufficializzato la fine della storia con l'attore nel corso di un'intervista. Interpellata da Harper's Bazaar, Lupita Nyong'o ha confermato di aver chiuso la relazione con il collega Joshua Jackson. La star aveva reso pubblica la storia con l'attore nell'ottobre 2023, poco dopo l'annuncio della separazione dalla moglie Jodie Turner-Smith. Nelle ultime settimane erano circolate voci secondo cui la relazione tra Nyong'o e Jackson fosse in crisi e nell'intervista, l'attrice di A Quiet Place - Giorno 1 e 12 anni schiavo ha svelato di essere tornata recentemente single. rottura "Il mio amore per il mio gatto è unico" ha spiegato Nyong'o "Se avrò la fortuna di avere di nuovo una relazione romantica Movieplayer.it - Lupita Nyong'o conferma la rottura con Joshua Jackson: "Se avrò un'altra relazione sarà grazie al mio gatto" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La star premio Oscar ha ufficializzato la fine della storia con l'attore nel corso di un'intervista. Interpellata da Harper's Bazaar,'o hato di aver chiuso lacon il collega. La star aveva reso pubblica la storia con l'attore nell'ottobre 2023, poco dopo l'annuncio della separazione dalla moglie Jodie Turner-Smith. Nelle ultime settimane erano circolate voci secondo cui latra'o efosse in crisi e nell'intervista, l'attrice di A Quiet Place - Giorno 1 e 12 anni schiavo ha svelato di essere tornata recentemente single."Il mio amore per il mioè unico" ha spiegato'o "Sela fortuna di avere di nuovo unaromantica

