Thesocialpost.it - L’Unione Europea sta preparando norme severe: le auto con più di 15 anni non potranno più essere riparate

(Di giovedì 10 ottobre 2024)stauna nuova legge che avrà un eimpatto suglimobilisti e su milioni di veicoli. Con il motore a combustione interna destinato a diventare storia in un futuro non troppo lontano, sono emerse informazioni recenti sul piano deldi limitare le riparazioni ai veicoli più vecchi. Secondo la nuova normativa lecon più di 15nonpiù. La misura mira a eliminare gradualmente i veicoli più vecchi e più inquinanti a favore di opzioni più ecologiche. Questo futuro regolamento, in attesa di approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, introduce la nozione di “veicolo residuo”. Leche presentano guasti importanti a componenti come motori, trasmissioni, freni o sterzo e sono considerate vecchie, potenzialmente intorno ai 15, rientreranno in questa categoria.