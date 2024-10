Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: Powless attacca, inseguitori a 40? a 30 km dall’arrivo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Pancia a terra perche sta andando fortissimo, dietro ancora si controllano. Tutto a favore del fuggitivo. 15.48 A fare l’andatura in questo gruppetto c’è Manuel Frigo che è rientrato da dietro 15.47 Mancano 30 km all’arrivo, si è rimpolpato il gruppo dietro a. 15.46 Ripresi anche Zimmermann e Bernard,ha ripreso vigore e ha 35 secondi di vantaggio sugli. 15.45 Ancora efficace l’azione diche resta davanti, anche se si volta abbastanza spesso. 15.44 Fase piuttosto confusa e concitata della corsa, a breve potrebbe essere ripreso. 15.42 C’è statade selezione, tanto sparpaglio. Il gruppo all’inseguimento si è spezzato in due. 15.40 Ci sono alcuni contrattacchi dal gruppetto degli: non sembra essercide accordo dietro. 15.