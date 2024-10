LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: la corsa è ai piedi del Passo della Colma (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.45 Continua l’avventura di Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) a 70 chilometri dal traguardo. 14.42 Siamo vicini al Passo della Colma, che inizierà tra 2500 metri. 14.39 Il gruppo continua a limare il margine, segnalato ora a 4’25”. 14.36 Superati i -80 dal traguardo. 14.33 La EF Education – EasyPost è alla ricerca di una vittoria che manca da 84 giorni, dal trionfo di Richard Carapaz alla diciassettesima tappa del Tour de France. La squadra World Tour con il digiuno più lungo fino ad ora. 14.30 Sono sempre un uomo della EF Education-Easypost e uno della Alpecin-Deceuninck a tirare il collo al gruppo. 14.27 Il gruppo scende per la prima volta sotto i cinque minuti di svantaggio. 14. Oasport.it - LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA: la corsa è ai piedi del Passo della Colma Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.45 Continua l’avventura di Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36.5 Pro Cycling Team) e Francisco Munoz (Team Polti Kometa) a 70 chilometri dal traguardo. 14.42 Siamo vicini al, che inizierà tra 2500 metri. 14.39 Il gruppo continua a limare il margine, segnalato ora a 4’25”. 14.36 Superati i -80 dal traguardo. 14.33 La EF Education – EasyPost è alla ricerca di una vittoria che manca da 84 giorni, dal trionfo di Richard Carapaz alla diciassettesima tappa del Tour de France. La squadra World Tour con il digiuno più lungo fino ad ora. 14.30 Sono sempre un uomoEF Education-Easypost e unoAlpecin-Deceuninck a tirare il collo al gruppo. 14.27 Il gruppo scende per la prima volta sotto i cinque minuti di svantaggio. 14.

