LIVE – Ciclismo, Gran Piemonte 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 10 ottobre 2024) La DIRETTA testuale dell’edizione numero 108 della Gran Piemonte. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale a LIVEllo altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. Andrea Bagioli tenterà la difesa del titolo, ma non sarà facile visto il parterre di ottimo LIVEllo con Marc Hirshi, Matej Mohoric e Richard Carapaz pronti a impedire il bis al corridore della Lidl-Trek. La partenza è in programma alle ore 12.25 da Valdengo, mentre l’arrivo a Borgomanero è previsto intorno alle 16.30. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla partenza all’arrivo. DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA TESTUALE A PARTIRE DALLE 12. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Latestuale dell’edizione numero 108 della. I corridori si daranno battaglia nei 182 km che collegano Valdengo a Borgomanero. Percorso non particolarmente impegnativo con il Passo della Colma che sarà l’asperità principale allo altimetrico, ma dovrebbe permettere comunque un arrivo in gruppo. Andrea Bagioli tenterà la difesa del titolo, ma non sarà facile visto il parterre di ottimollo con Marc Hirshi, Matej Mohoric e Richard Carapaz pronti a impedire il bis al corridore della Lidl-Trek. La partenza è in programma alle ore 12.25 da Valdengo, mentre l’arrivo a Borgomanero è previsto intorno alle 16.30. Sportface vi terrà aggiornati minuto per minuto dalla partenza all’arrivo. DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA START LIST E FAVORITI SEGUI LATESTUALE A PARTIRE DALLE 12.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gran Piemonte 2024 oggi : orari - percorso - tv - altimetria. Ultimo antipasto prima del Lombardia - La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). Dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. 15 . 30 GRAN PIEMONTE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING Diretta tv: Rai Sport in chiaro dalle 14. (Oasport.it)

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : Hirschi ancora l’uomo da battere - ma occhio agli sprinter - Cremosina (4,9 km al 2,9% non è troppo esigente, così come Traversagna (3100 metri al 4,1%), che arriva ai -22 dal traguardo. Diventa dunque più difficile una doppietta per Andrea Bagioli (Lidl-Trek), vincitore lo scorso anno sfruttando però una giornata un po’ più dura. Rispetto allo scorso anno, con quattro salite negli ultimi 50 chilometri, il percorso sarà un bel po’ meno esigente. (Oasport.it)

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024 : percorso - orario - diretta - Giovedì 10 ottobre si disputa la 108esima edizione del Giro del Piemonte. I corridori dovranno percorrere 182 km da Valdengo a Borgomanero e affronteranno un dislivello complessivo di 1638 metri. La corsa si deciderà nella seconda parte dove ci sono le maggiori difficoltà altimetriche: l... (Today.it)

Gran Piemonte 2024 : Andrea Bagioli cerca il bis dopo il trionfo dell’anno scorso - Dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). Tra gli stranieri possono ambire ad un buon risultato Toms Skuji?š, Alex Aranburu, Jan Christen e Romain Bardet. (Oasport.it)

Gran Piemonte 2024 - chi parteciperà? Andrea Bagioli per il bis - ma occhio a Matthews e Skujins - Andrà alla ricerca del bis Andrea Bagioli: il lombardo lo scorso anno riuscì a vincere davanti a Marc Hirschi e Alex Aranburu in volata. . Tra gli italiani c’è anche il campione nazionale Alberto Bettiol, ma al via anche corridori di spessore come Romain Bardet, Toms Skujins che è reduce da un ottimo Mondiale a Zurigo, Michael Matthews che potrebbe trovare giovamento in un percorso ... (Oasport.it)