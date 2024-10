Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 10 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 ottobre 2024: ARIETE Un cambiamento di fondo nell'attività e nei rapporti con l'ambiente professionale, è annunciato dal primo quarto di Luna in Capricorno, segno che condiziona e che favorisce il vostro successo. Pensateci, ma non prendete ancora delle decisioni. Le collaborazioni, le società e il matrimonio sono i principali settori su cui si dirige Mercurio-Luna. Circospezione, qualcuno agisce contro. Livello di stress alto. TORO Luna: immaginazione, sensibilità e capacità di esprimersi creativamente. Il primo quarto in Capricorno vi dà una grinta formidabile, Mercurio è ancora nel settore che più gli è congeniale, il lavoro. Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di102024: ARIETE Un cambiamento di fondo nell'attività e nei rapporti con l'ambiente professionale, è annunciato dal primo quarto di Luna in Capricorno, segno che condiziona e che favorisce il vostro successo. Pensateci, ma non prendete ancora delle decisioni. Le collaborazioni, le società e il matrimonio sono i principali settori su cui si dirige Mercurio-Luna. Circospezione, qualcuno agisce contro. Livello di stress alto. TORO Luna: immaginazione, sensibilità e capacità di esprimersi creativamente. Il primo quarto in Capricorno vi dà una grinta formidabile, Mercurio è ancora nel settore che più gli è congeniale, il lavoro.

Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di mercoledì 9 ottobre - Evitate di vendere, aspettate. GEMELLI Sapete esporre le vostre idee molto abilmente e chiaramente, avete anche una grande forza di persuasione, ottimo giorno per negoziati. Grande il bisogno d'amore, grande la passione che potete regalare. Non avrete pace finché non arriverete a fondo di tutte le cose, e ci arriverete facilmente, le idee che nascono nella vostra testa da centauro sono ... (Iltempo.it)