Ladri di pezzi d’auto in azione in provincia di Latina | depredate diverse microcar

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La scorsa notte, a, si sono verificati nuovi furti ai danni diparcheggiate lungo le strade della città, segnalando il ritorno dei cosiddetti “meccanici” che puntano a componenti di valore installati sui veicoli. Questa volta, però, non sono stati rubati paraurti o strumenti di bordo, ma impianti stereo di alto valore, montati su piccoli quadricicli, particolarmente apprezzati dai giovani. Due episodi sono stati confermati: il primo in viale Pierluigi da Palestrina, nel quartiere Q5 Nascosa, dove ihanno rotto il finestrino di unae smontato le casse audio installate sugli sportelli. Un secondo furto è stato scoperto in via Zani, dove un altro impianto stereo è stato asportato da unaparcheggiata. Ma i furti non si sono limitati alle auto.