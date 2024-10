Ilgiorno.it - La sede provvisoria nell’oratorio. Ragionieri trasferiti, "un successo"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sopralluogo, ieri mattina, del presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio, del sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio nella Casa del Giovane di via Battisti a Casalpusterlengo attualmentedell’istituto perCalamandrei di Codogno, al momento inagibile in quanto sottoposto a lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr. Al loro fianco la preside dell’istituto, Antonia Rizzi. Il paventato trasloco degli studenti da Codogno a Casalpusterlengo era stato accompagnato, nei mesi scorsi, da vibranti polemiche sia per le modalità con le quali era stato comunicato sia per i possibili disagi che avrebbero dovuto affrontare ragazzi e famiglie. "Siamo venuti a trovare la preside e i professori – ha chiarito subito il primo cittadino Delmiglio – a qualche settimana dall’inizio dell’anno scolastico.