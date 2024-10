Ilrestodelcarlino.it - La Lube ritrova Nikolov "Un rientro graduale"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra le poche note positive della domenica da dimenticare vissuta dallaall’Allianz Cloud di Milano, c’è sicuramente l’aver rivisto in campo Aleksandar. Lo schiacciatore bulgaro classe 2003 è entrato nel corso del primo set senza ricevere e toccando un solo pallone in attacco, poi è uscito e non è più rientrato. La cosa è passata sottotraccia a causa del brutto stop dei biancorossi, tuttavia è una notizia visto che il bulgaro non era mai sceso in campo durante le amichevoli estive. E nemmeno nel debutto di campionato il sabato precedente contro Padova, in quell’occasione anzi era seduto fuori dal taraflex assieme a dirigenti e Podrascanin.