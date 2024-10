Italia-Belgio, la probabile formazione! Tris di Inter e 2 ex fuori – CdS (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggi Italia-Belgio di Nations League. A Roma, il CT Luciano Spalletti, va a caccia della terza vittoria di fila nella competizione. Nella probabile formazione di Italia-Belgio ci sono i tre dell’Inter. ULTIME – Per il terzo gettone consecutivo, Spalletti manderà in campo l’Italia migliore. Questa sera alle 20.45, la nazionale azzurra punta al Tris di vittorie in Nations League, dopo i bei trionfi contro Francia e Israele. All’Olimpico, che al momento arriva a poco meno di 40mila biglietti venduti (pochi), l’Italia affronterà i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, orfani di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Ma anche senza le due star più conosciute, il Belgio può presentare un attacco di tutto rispetto, fatto di tecnica e velocità: Trossard, Openda e Doku. Inter-news.it - Italia-Belgio, la probabile formazione! Tris di Inter e 2 ex fuori – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Oggidi Nations League. A Roma, il CT Luciano Spalletti, va a caccia della terza vittoria di fila nella competizione. Nelladici sono i tre dell’. ULTIME – Per il terzo gettone consecutivo, Spalletti manderà in campo l’migliore. Questa sera alle 20.45, la nazionale azzurra punta aldi vittorie in Nations League, dopo i bei trionfi contro Francia e Israele. All’Olimpico, che al momento arriva a poco meno di 40mila biglietti venduti (pochi), l’affronterà i Diavoli Rossi di Domenico Tedesco, orfani di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Ma anche senza le due star più conosciute, ilpuò presentare un attacco di tutto rispetto, fatto di tecnica e velocità: Trossard, Openda e Doku.

