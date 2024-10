Israele, oggi il governo vota sulla risposta all’Iran. Libano, uccisi 2 comandanti di Hezbollah (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gabinetto di sicurezza israeliano presieduto dal premier Benjamin Netanyahu si riunirà stasera per votare sulla risposta all’attacco missilistico del 1 ottobre dell’Iran. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva affermato che la risposta di Tel Aviv a Teheran sarebbe stata “potente, precisa e, soprattutto, sorprendente”. L’esercito israeliano continua a bombardare il Libano: sono stati oltre 110 i raid aerei contro obiettivi di Hezbollah nel sud del paese nel corso della giornata di ieri, colpendo infrastrutture sotterranee e in superficie. Le Israel Defense Forces hanno fatto sapere di aver “eliminato” la notte scorsa due comandanti di Hezbollah ed ha colpito “diversi depositi di armi nell’area di Dahieh, a Beirut, e depositi di armi e altre infrastrutture terroristiche nel sud del Libano”. Ilfattoquotidiano.it - Israele, oggi il governo vota sulla risposta all’Iran. Libano, uccisi 2 comandanti di Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il gabinetto di sicurezza israeliano presieduto dal premier Benjamin Netanyahu si riunirà stasera perreall’attacco missilistico del 1 ottobre dell’Iran. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn. In precedenza, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant aveva affermato che ladi Tel Aviv a Teheran sarebbe stata “potente, precisa e, soprattutto, sorprendente”. L’esercito israeliano continua a bombardare il: sono stati oltre 110 i raid aerei contro obiettivi dinel sud del paese nel corso della giornata di ieri, colpendo infrastrutture sotterranee e in superficie. Le Israel Defense Forces hanno fatto sapere di aver “eliminato” la notte scorsa duedied ha colpito “diversi depositi di armi nell’area di Dahieh, a Beirut, e depositi di armi e altre infrastrutture terroristiche nel sud del”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parigi 2024 - botta e risposta tra atleta brasiliano e tifoso israeliano - lui : "No politics here - fuck you" - lo sportivo : "Free Palestine" - VIDEO - Da qui, . "No politics here!", afferma, intromettendosi davanti alla telecamera, seppur lo sportivo stava parlando solo di calcio. Continua a fare il giro del web il video del tifoso israeliano a Parigi che si offende quando un'atleta brasiliano, durante un'intervista, commenta la partita di Israele. (Ilgiornaleditalia.it)

Missili dal Libano su un kibbutz - ucciso un 30enne israeliano. Lo Stato ebraico prepara la risposta a Hezbollah - Negli ultimi giorni, la tensione tra. L’Idf ha fatto sapere che sta bombardando il sito di lancio con l'artiglieria. . Un uomo di 30 anni è morto in seguito alle ferite riportate nel lancio di razzi dal Libano sul kibbutz Ha Goshrim, nel nord di Israele. Secondo l’esercito, nell’attacco sono stati lanciati 10 razzi dal Libano, la maggior parte dei quali è stata intercettata dall’Iron Dome. (Gazzettadelsud.it)

Parigi 2024 - botta e risposta tra atleta brasiliano e tifoso israeliano - lui : "No politics here - fuck you" - lo sportivo : "Free Palestine" - VIDEO - Continua a fare il giro del web il video del tifoso israeliano a Parigi che si offende quando un'atleta brasiliano, durante un'intervista, commenta la partita di Israele. "No politics here!", afferma, intromettendosi davanti alla telecamera, seppur lo sportivo stava parlando solo di calcio. Da qui, . (Ilgiornaleditalia.it)