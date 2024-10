Israele, l’Iron Dome intercetta razzi dal Libano: le immagini (Di giovedì 10 ottobre 2024) l’Iron Dome, il sistema di difesa missilistica di Israele, ha intercettato diversi razzi lanciati dal Libano verso il nord dello Stato ebraico. Gli attacchi di entrambe le parti coinvolte si sono intensificati da quando le forze di Tel Aviv hanno effettuato prima dei raid nel sud del Paese e sulla capitale Beirut e poi un’operazione di terra. L’Idf ha colpito anche delle basi dell’Unifil, le forze militari di interposizione dell’Onu, ferendo due peacekeepers. Lapresse.it - Israele, l’Iron Dome intercetta razzi dal Libano: le immagini Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), il sistema di difesa missilistica di, hato diversilanciati dalverso il nord dello Stato ebraico. Gli attacchi di entrambe le parti coinvolte si sono intensificati da quando le forze di Tel Aviv hanno effettuato prima dei raid nel sud del Paese e sulla capitale Beirut e poi un’operazione di terra. L’Idf ha colpito anche delle basi dell’Unifil, le forze militari di interposizione dell’Onu, ferendo due peacekeepers.

Dall’Iron Dome agli Arrow - come Israele protegge il suo spazio aereo – Ascolta - Come dimostrato nell'ultimo attacco missilistico iraniano annunciato da fonti di intelligence statunitensi, 2 ore prima, le Forze di Difesa […]. Per Israele, la difesa del territorio contro le minacce balistiche esterne è di fondamentale importanza e deve essere realizzata attraverso una complessa strategia politico-militare, di cui la difesa missilistica è un aspetto chiave, ma non l'unico. (Sbircialanotizia.it)

Cos’è e come funziona l’Iron Dome - il sistema anti missile di Israele - L’intercettamento ha un costo di circa 50 mila dollari. Se il missile rappresenta una vera minaccia, allora il sistema risponde con un intercettore e provoca l’esplosione del missile lontano dall’area d’impatto. La Cupola di Ferro opera indifferentemente di giorno e di notte, in ogni condizioni atmosferica. (Cultweb.it)