Israele-Francia, Deschamps: “Vittoria importante, Olise ha potenziale” (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Era da tanto che non segnavamo quattro gol. Il gol dell’Israele è arrivato nell’unica occasione che gli abbiamo concesso. Era una partita da non sottovalutare perché il nostro avversario era qui senza niente da perdere. È stata una Vittoria molto importante. Olise non ha giocato benissimo, ma ha un grande potenziale. Ci sono tante aspettative su di lui e ne è cosciente. Si è comunque sempre impegnato molto in fase di non possesso”. Queste le parole di Didier Deschamps dopo il successo della sua Francia in Nations League contro l’Israele. Israele-Francia, Deschamps: “Vittoria importante, Olise ha potenziale” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Era da tanto che non segnavamo quattro gol. Il gol dell’è arrivato nell’unica occasione che gli abbiamo concesso. Era una partita da non sottovalutare perché il nostro avversario era qui senza niente da perdere. È stata unamoltonon ha giocato benissimo, ma ha un grande. Ci sono tante aspettative su di lui e ne è cosciente. Si è comunque sempre impegnato molto in fase di non possesso”. Queste le parole di Didierdopo il successo della suain Nations League contro l’: “ha” SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Khamenei “Israele non otterrà mai la vittoria su Hamas e Hezbollah” - Nessuno ha il diritto di criticare i libanesi per aver sostenuto i loro fratelli palestinesi difendendo la loro terra”. La Repubblica Islamica farà ciò che è necessario con forza e determinazione. La difesa di Gaza da parte di Hezbollah e il suo sostegno alla moschea di Al-Aqsa rappresentano un servizio cruciale per l’intera regione”. (Unlimitednews.it)

Beirut - cosa succede dopo la morte di Nasrallah? Gli scenari per Israele dall'escalation alla vittoria tattica (ma non strategica) - Un «attacco preciso al quartier generale centrale di Hezbollah, che è stato intenzionalmente costruito sotto gli edifici residenziali di Beirut per usarli come scudi umani».... (Ilmessaggero.it)

Netanyahu all’Onu : “Calunnie contro Israele. Resa di Hamas o vittoria totale” - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu inizia il suo discorso all'Assemblea generale ONU denunciando le ''bugie e le calunnie'' contro Israele. (Imolaoggi.it)