Titolo: Io sono un po' matto e tu? Regia: Dario D'Ambrosi Cast: Claudia Gerini, Raoul Bova, Stefania Rocca, Vinicio Marchioni, Claudio Santamaria. In collaborazione con il Teatro Patologico di Roma. Genere: Docufilm – Italia, 2024. Martedì sera 8 ottobre al Cinema Capitol, con presente il regista, si è svolta la proiezione gratuita offerta alla cittadinanza dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo del film "Io sono un po' matto e tu?". Due le sale piene di pubblico. Ironia e profondità per un film che affronta il tema del disagio psichico sui due fronti dell'inclusività e della teatro-terapia.

