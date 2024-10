Lettera43.it - Interbrand svela la classifica 2024 dei 100 brand più ricchi: Apple si conferma in testa

(Di giovedì 10 ottobre 2024)siprima al mondo per valore del suoa 489 miliardi di dollari. Lo afferma la consueta ricerca annuale Best globaldi. L’Italia è rappresentata da Gucci (41esima, di proprietà della francese Kering), Ferrari (62esima) e Prada, all’83esimo posto mondiale. Ma Ferrari è prima in assoluto per crescita con un aumento del 21 per cento a 13,1 miliardi di dollari e anche Prada è tra le migliori per incremento del suo valore (+14 per cento a 8,3 miliardi). La top 10 delladiLa top 10 dopovede Microsoft e Amazon, Google, Samsung, Toyota, Coca-Cola, Mercedes-Benz, McDonald’s e Bmw. Nvidia (36esima), Pandora, Range Rover e Jordan sono le ‘new entry’ di quest’anno, mentre Uber (78esima) e LG rientrano in