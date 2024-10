Quifinanza.it - Inquinamento da plastica, come ridurlo del 96% entro il 2040, il rapporto Ocse

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tra il 2000 e il 2019, la produzione mondiale di materie plastiche è raddoppiata, passando da 234 milioni di tonnellate a 460 milioni di tonnellate. Questo drammatico incremento è frutto della crescente dipendenza globale da prodotti in, utilizzati in un’ampia gamma di settori, dall’imballaggio all’elettronica, fino ai beni di consumo quotidiani. Tuttavia, senza l’adozione di misure adeguate, le previsioni per il futuro delineano un quadro allarmante:il, la produzione globale diraggiungerà 736 milioni di tonnellate, un aumento del 70% rispetto ai livelli del 2020. Secondo le stime dell’, questo aumento supererà la crescita della popolazione mondiale, a causa di una domanda globale in continua espansione.